ДПСУ: карантинні обмеження на адмінмежі з ОРДЛО продовжать дію і після 1 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Карантинні обмеження на адміністративній межі з окупованою частиною Донбасу за рішенням командувача операції Об’єднаних сил продовжать діяти і після 1 серпня, хоча раніше анонсували, що з 1 серпня особам, які прямують на вільну територію Україну з окупованих територій, не треба буде проходити двотижневу самоізоляцію. Про це йдеться у повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ, передає УНН.
Зазначається, що винятком із вимоги двотижневої самоізоляції або обсервації буде діяти тільки щодо тих, хто прибуває для участі в ЗНО.
“Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 про продовження з 1 по 31 серпня карантинних обмежень на території України командувач операції Об’єднаних сил уточнив порядок пропуску осіб і транспортних засобів через лінію розмежування”, — пояснили прикордонники зміну раніше оголошеної нової норми.
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Так, наразі на адмінмежі з окупованою частиною Донбасу продовжать дію наступні вимоги:
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- На період дії карантину в Донецькій і Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями й особами без громадянства без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк перебування в Україні.
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- Крім того, громадяни, які прямують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла і опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу “Дій вдома” або обсервації.
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- Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання належної дистанції.
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Як повідомляв УНН, Білорусь та Україна вже більше тижня проводять спільну прикордонну спецоперацію.