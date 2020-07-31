Жінка віддала сережки за телефон з додатком “Дій вдома” біля КПВВ “Станиця Луганська”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Біля КПВВ “Станиця Луганська” шахрай переконав мандрівницю віддати за телефон з додатком “Дій вдома” сережки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Прикордонники допомогли мандрівниці повернути сережки, які її переконали віддати за телефон з додатком “Дій вдома”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що їх вона обміняла на смартфон з додатком “Дій вдома” біля КПВВ “Станиця Луганська”.
Повідомляється, що обурена мандрівниця запідозрила прикордонників у шахрайській схемі.
“Охоронці рубежу не лише довели свою невинуватість, а й біля КПВВ вони знайшли „міняйла“, 23-річного жителя Луганська”, — зазначається в повідомленні.
Також наголошується що останній, під час бесіди, виявив бажання повернути сережки власниці.
Нагадаємо, прикордонники роз’яснили терміни перебування іноземців в Україні у період карантину.