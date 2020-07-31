Женщина отдала серьги за телефон с приложением "Дий дома" у КПВВ "Станица Луганская"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. У КПВВ "Станица Луганская" мошенник убедил путешественницу отдать за телефон с приложением "Дий дома" серьги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничники помогли путешественнице вернуть серьги, которые ее убедили отдать за телефон с приложением "Дий дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она их обменяла на смартфон с приложением "Дий дома" у КПВВ "Станица Луганская".
Сообщается, что возмущенная путешественница заподозрила пограничников в мошеннической схеме.
"Охранники рубежа не только доказали свою невиновность, но и у КПВВ они нашли "менялу", 23-летнего жителя Луганска", - отмечается в сообщении.
Также отмечается что последний, во время беседы, изъявил желание вернуть серьги женщине.
Напомним, пограничники разъяснили сроки пребывания иностранцев в Украине в период карантина.