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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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10 марта, 15:15 • 124733 просмотра

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ГПСУ: через "Борисполь" пытались вывезти 20 кг янтаря

ГПСУ: через "Борисполь" пытались вывезти 20 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 12588 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вчера в столичном аэропорту "Борисполь" сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и фискальной службы пресекли попытку вывезти из Украины 20 кг янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Информация о намерениях незаконно переправить через границу "солнечные" камни поступила от сотрудников СБУ. Поэтому на нарушителя ожидали, им оказался гражданин Турции.

"Иностранец планировал улететь из нашей страны рейсом" Киев - Стамбул ". Однако при оформлении и проведенной проверки правоохранители обнаружили среди его багажа янтарь. Всего в чемодане находилось 20 кг камней. Стоимость находки может достигать 60 000 долларов США", - отметили в ведомстве.

Сейчас янтарь изьят, а также составлены документы о нарушении таможенных правил.

Как сообщал УНН, в Ровенской изъяли очередную масштабную партию янтаря на 6 млн грн.

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