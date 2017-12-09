ГПСУ: через "Борисполь" пытались вывезти 20 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вчера в столичном аэропорту "Борисполь" сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ и фискальной службы пресекли попытку вывезти из Украины 20 кг янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Информация о намерениях незаконно переправить через границу "солнечные" камни поступила от сотрудников СБУ. Поэтому на нарушителя ожидали, им оказался гражданин Турции.
"Иностранец планировал улететь из нашей страны рейсом" Киев - Стамбул ". Однако при оформлении и проведенной проверки правоохранители обнаружили среди его багажа янтарь. Всего в чемодане находилось 20 кг камней. Стоимость находки может достигать 60 000 долларов США", - отметили в ведомстве.
Сейчас янтарь изьят, а также составлены документы о нарушении таможенных правил.
Как сообщал УНН, в Ровенской изъяли очередную масштабную партию янтаря на 6 млн грн.