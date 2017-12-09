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ДПСУ: через “Бориспіль” намагались вивезти 20 кг бурштину

ДПСУ: через “Бориспіль” намагались вивезти 20 кг бурштину

Київ • УНН

 • 12588 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вчора в столичному аеропорту “Бориспіль” співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та фіскальної служби завадили спробі вивезти з України 20 кг бурштину. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Інформація про наміри незаконно переправити через кордон “сонячне” каміння надійшла від співробітників СБУ. Тож на порушника очікували, ним виявився громадянин Туреччини.

"Іноземець планував відлетіти з нашої держави рейсом “Київ — Стамбул”. Однак під час оформлення та проведеної перевірки правоохоронці виявили серед його багажу бурштин. Загалом у валізі знаходилося 20 кг каміння. Вартість знахідки може сягати 60 тисяч доларів США", - зазначили у відомстві.

Наразі бурштин вилучений, а також складені документи про порушення митних правил.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині вилучили чергову масштабну партію бурштину на 6 млн грн.

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