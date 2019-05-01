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ГПС вместе с европейцами разрабатывает проект управления границей стоимостью 60 млн евро

ГПС вместе с европейцами разрабатывает проект управления границей стоимостью 60 млн евро

Киев  •  УНН

 • 13687 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Государственная пограничная служба Украины вместе с европейскими коллегами разрабатывает проект интегрированного управления границей стоимостью 60 млн евро. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС.

"Межведомственную группу (проекта интегрированного управления границами - ред.) с украинской стороны на уровне правительства возглавляет Иванна Климпуш-Цинцадзе. К работе привлечены представители Еврокомиссии, Миссий ЕС в Украине, представители пограничных ведомств, таможенных служб и правоохранительных органов других государств-доноров. В общем, в случае положительного результата работы группы, бюджет проекта составит более 60 млн евро. Эти средства пойдут и на обустройство границы, и на развитие инфраструктуры, и на углубление сотрудничества с ЕС в рамках выработка единых стандартов пограничного контроля", - отметил председатель ГПС.

При этом он добавил, что европейские коллеги уже высоко оценили последние достижения украинских пограничников. В частности, по оценкам экспертов из ЕС, контрабанда через Украину уменьшилась в разы.

"Сейчас у нас с нашими коллегами есть полное доверие. Мы обмениваемся очень важной информацией о деятельности преступных групп на границе. Раньше такого не было. Сегодня в Европе понимают, что Украина не является страной-поставщиком незаконных мигрантов или источником контрабанды. Это - уже совсем другая граница и другие угрозы. Мы строим систему охраны границы учитывая современные угрозы и прогнозирования развития событий в будущем", - отметил Цигикал.

По его словам, заметных результатов удалось достичь благодаря, в том числе изменении порядка организации контроля. Так, если раньше отделы пограничной службы контролировали участок протяженностью 80-100 километров, то сейчас отделения пограничной службы выносятся почти на линию границы через каждые 20 километров.

Главной же опорой службы, по мнению Цигикала есть личный состав. По его словам, сегодня контрактники получают 9,5-10 тысяч гривен, но руководство уже подало предложения из МВД к правительству и рассчитывает на дополнительное финансирование для увеличения зарплат. Кроме этого, пограничникам компенсируют средства за поднаем жилья, кормят, а также развивают систему ведомственного жилья.

Напомним, в начале текущего года Кабмин создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, что необходимо для выполнения Соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Группу возглавила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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