ДПС разом із європейцями розробляє проект управління кордоном вартістю 60 млн євро

“Міжвідомчу групу (проекту інтегрованого управління кордонами — ред.) з українського боку на рівні уряду очолює Іванна Климпуш-Цинцадзе. До роботи залучені представники Єврокомісії, Місій ЄС в Україні, представники прикордонних відомств, митних служб та правоохоронних органів інших держав-донорів. Загалом, у разі позитивного результату роботи групи, бюджет проекту становитиме понад 60 млн євро. Ці кошти підуть і на облаштування кордону, і на розвиток інфраструктури, і на поглиблення співпраці з ЄС у рамках напрацювання єдиних стандартів прикордонного контролю”, — зазначив голова ДПС.

При цьому він додав, що європейські колеги вже високо оцінили останні досягнення українських прикордонників. Зокрема, за оцінками експертів із ЄС, контрабанда через Україну зменшилась в рази.

“Зараз у нас з нашими колегами є повна довіра. Ми обмінюємося дуже важливою інформацією про діяльність злочинних груп на кордоні. Раніше такого не було. Сьогодні в Європі розуміють, що Україна не є країною-постачальником незаконних мігрантів чи джерелом контрабанди. Це — вже зовсім інший кордон та інші загрози. Ми будуємо систему охорони кордону з огляду на сучасні загрози та прогнозування розвитку подій у майбутньому”, — зазначив Цигикал.

За його словами, помітних результатів удалось досягти завдяки, в тому числі зміні порядку організації контролю. Так, якщо раніше відділи прикордонної служби контролювали ділянку протяжністю 80-100 кілометрів, то нині відділення прикордонної служби виносяться майже на лінію кордону через кожні 20 кілометрів.

Головною ж опорою служби, на думку Цигикала є особовий склад. За його словами, сьогодні контрактники отримують 9,5-10 тисяч гривень, але керівництво вже подало пропозиції через МВС до уряду і розраховує на додаткове фінансування для збільшення зарплат. Крім цього, прикордонникам компенсують кошти за піднайом житла, годують, а також розвивають систему відомчого житла.

Нагадаємо, на початку поточного року Кабмін утворив робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами, що необхідно для виконання Угоди про асоціації з Євросоюзом. Групу очолила віце-премєр-міністр Іванна Климпуш Цинцадзе.