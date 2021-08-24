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ГП "Антонов" впервые построит три самолета - Зеленский

ГП "Антонов" впервые построит три самолета - Зеленский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. ГП "Антонов" впервые построит для украинской армии три самолета. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественном параде ко Дню Независимости, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Что такое сильная страна? Это страна, которая не боится слова „впервые“, а потому, впервые за 30 лет „Антонов“ построит для государства три самолета”, — подчеркнул глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что сейчас в Украине строится новая военная техника, в частности — танки. Он также добавил, что “сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы, и строит корветы”.

Цитата

“Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит тысячи километров дорог, садов, больниц”, — добавил Зеленский.

Добавим

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины.

Сейчас на Майдане Независимости проходит торжественный парад ко Дню Независимости Украины.

Отметим, что в параде кроме украинских военнослужащих участвуют и иностранные военные, в частности из Эстонии, Латвии и Литвы. Польское войско на параде представляют летчики.

Также участие в мероприятиях принимает оркестр ВВС США в Европе (USAFE) и американские военные с Совместной многонациональной учебной группы-Украина (JMTG-U). Кроме того, в авиационной части парада в 12:00, как ожидается, пролетят, в частности, KC-135 Стратотанкер ВВС США и P-8 Посейдон ВМС США.

Ранее военные Великобритании прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины.

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