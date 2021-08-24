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ДП "Антонов" вперше побудує три літаки для держави - Зеленський

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. ДП “Антонов” вперше побудує для української армії три літаки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час промови на урочистому параді до Дня Незалежності, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Що таке сильна країна? Це країна, яка не боїться слова “вперше”, а тому, вперше за 30 років “Антонов” побудує для держави три літаки”, - наголосив голова держави.

Деталі

Зеленський зазначив, що наразі в Україні будується нова військова техніка, зокрема - танки. Він також додав, що “сильна країна відроджує воєнно-морський флот, воєнно-морські бази, і будує корвети”.

Цитата

“Сильна країна - це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років, яка будує тисячі кілометрів доріг, садочків, лікарень”, - додав Зеленський.

Додамо

Президент Володимир Зеленський під час старту параду до Дня Незалежності підписав указ про відзначення дня зародження державності України.

Наразі на Майдані Незалежності проходить урочистий парад до Дня Незалежності України.

Зазначимо, що у параді окрім українських військовослужбовців беруть участь й іноземні військові, зокрема з Естонії, Латвії та Литви. Польське військо на параді представляють льотчики.

Також участь в заходах бере оркестр ВПС США в Європі (USAFE) та американські військові зі Спільної багатонаціональної навчальної групи-Україна (JMTG-U). Крім того в авіаційній частині параду о 12:00, як очікується, пролетять, зокрема, KC-135 Стратотанкер ВПС США та P-8 Посейдон ВМС США.

Раніше військові Великої Британії прибули до України, аби взяти участь в урочистостях до Дня Незалежності України.

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