На Прикарпатье, в центре, на севере и на юге ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура днем будет достигать 34°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня в Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, ночью также местами в Киевской, днем в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34°.

На Киевщине

Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29.