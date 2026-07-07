Дожди с грозами и до 29° тепла - прогноз погоды на 7 июля

Дожди и грозы ожидаются сегодня на части территории Украины, температура воздуха днем поднимется до 29 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Ожидается переменная облачность. В западных, днем и в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге страны и Закарпатье до 19°; днем 24-29°, в западных и северных областях 18-24°.

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