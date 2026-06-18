Дожди с грозами и до 25° тепла - прогноз погоды на 18 июня

В части Украины в четверг ожидается дождливая погода, местами с грозами, температура поднимется до 25 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, 18 июня переменная облачность.

В южных, восточных, ночью и в большинстве центральных областей умеренные дожди, на северо-востоке страны днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы (ночью в Одесской и Николаевской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке 15-19°; днем 20-25°.

Европу накроет экстремальная жара до 40 градусов в ближайшие дни