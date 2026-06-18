Дожди с грозами и до 25° тепла - прогноз погоды на 18 июня
Киев • УНН
18 июня в южных и восточных областях пройдут дожди с грозами. Температура днем составит 20-25 градусов, а ночью опустится до 9-14 тепла.
В части Украины в четверг ожидается дождливая погода, местами с грозами, температура поднимется до 25 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 июня переменная облачность.
В южных, восточных, ночью и в большинстве центральных областей умеренные дожди, на северо-востоке страны днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы (ночью в Одесской и Николаевской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке 15-19°; днем 20-25°.
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