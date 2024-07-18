В западных, северных и центральных областях, местами на юге Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы. На юге и востоке - сильная жара до 39-42°, на остальной территории 27-32°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, 18 июля переменная облачность. В западных, северных, днем и в большинстве центральных, местами Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в западных, днем в северных областях местами значительный дождь; на остальной территории страны без осадков.

Ветер северо-восточный, днем в западных и северных областях - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в южной части, восточных, большинстве центральных областей ночью 21-26°, днем сильная жара 35-39°, местами чрезвычайная жара 40-42°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с