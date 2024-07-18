На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  101526 просмотра
Объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К

Объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К

  •  72392 просмотра
Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева

Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева

  •  83188 просмотра
Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается

Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается

  •  88899 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  82644 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  125223 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  130335 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  144754 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  139665 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  182541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

18 июля: День рождения Тетриса, Международный день Нельсона Манделы

  •  10644 просмотра
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля 2024, 03:03  •  110469 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  102826 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  107126 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  106012 просмотра
Актуальное
На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 04:23  •  6207 просмотра

Read in English

На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха 27-32°C, в Киеве около 30°C, ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Киевской области наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 32 градусов, в Киеве около 30 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В это утро на Киевщине наблюдается кратковременный дождь, сопровождаемый грозой. Местами идет град, а также шквалы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха колеблется от 27 до 32 градусов, в самом Киеве около 30 градусов тепла. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

На 7:00 в столице температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Относительная влажность достигает 91%, а атмосферное давление составляет 749 мм рт. ст.

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с18 июля 2024, 02:00 • 13492 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КиевКиевская область
sumyСумы
kievКиев
Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  102678 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  125223 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  103937 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Эксклюзив
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
  •  130335 просмотра

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Эксклюзив
Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
  •  69721 просмотра

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  100523 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  139665 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  88655 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
16 июля 2024, 11:57  •  124547 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
16 июля 2024, 11:23  •  123105 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Популярные

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  82644 просмотра
Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается

Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается

  •  88899 просмотра
Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева

Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева

  •  83188 просмотра
Объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К

Объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К

  •  72392 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  101526 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  125223 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  130335 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  144754 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  139665 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  182541 просмотра

Война

Враг обстрелял Днепропетровскую область: двое раненых, многочисленные материальные убытки

Враг обстрелял Днепропетровскую область: двое раненых, многочисленные материальные убытки

  •  4848 просмотра
Оккупанты нанесли 424 удара по Запорожской области: 3 раненых, среди которых 2 детей

Оккупанты нанесли 424 удара по Запорожской области: 3 раненых, среди которых 2 детей

  •  10008 просмотра
За сутки рф потеряла 1130 военных

За сутки рф потеряла 1130 военных

  •  12785 просмотра
В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

  •  14692 просмотра
Николаевщина подверглась трем атакам: возник пожар и было повреждено авто

Николаевщина подверглась трем атакам: возник пожар и было повреждено авто

  •  16946 просмотра

политика

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  29731 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  41369 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  47051 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  101529 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  109844 просмотра

Война

Враг обстрелял Днепропетровскую область: двое раненых, многочисленные материальные убытки

Враг обстрелял Днепропетровскую область: двое раненых, многочисленные материальные убытки

  •  4848 просмотра
Оккупанты нанесли 424 удара по Запорожской области: 3 раненых, среди которых 2 детей

Оккупанты нанесли 424 удара по Запорожской области: 3 раненых, среди которых 2 детей

  •  10008 просмотра
За сутки рф потеряла 1130 военных

За сутки рф потеряла 1130 военных

  •  12785 просмотра
В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

  •  14692 просмотра
Николаевщина подверглась трем атакам: возник пожар и было повреждено авто

Николаевщина подверглась трем атакам: возник пожар и было повреждено авто

  •  16946 просмотра

политика

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

  •  29731 просмотра
В захваченном Севастополе прогремели взрывы

В захваченном Севастополе прогремели взрывы

  •  41369 просмотра
Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  47051 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  101529 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  109844 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  108406 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  116592 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  144626 просмотра

Экономика

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

  •  105884 просмотра
Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

  •  24290 просмотра
Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  104315 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

  •  21998 просмотра
Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

  •  22198 просмотра

Киев

В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет

  •  14692 просмотра
На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

  •  6207 просмотра
В Киеве спасли мужчину с диабетом из заблокированного лифта

В Киеве спасли мужчину с диабетом из заблокированного лифта

  •  8955 просмотра
Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

  •  13603 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  82693 просмотра