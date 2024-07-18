На Киевщине наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами с градом и шквалы ветра до 20 м/с

В Киевской области наблюдается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 32 градусов, в Киеве около 30 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В это утро на Киевщине наблюдается кратковременный дождь, сопровождаемый грозой. Местами идет град, а также шквалы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха колеблется от 27 до 32 градусов, в самом Киеве около 30 градусов тепла. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

На 7:00 в столице температура воздуха составляет 22 градуса Цельсия. Относительная влажность достигает 91%, а атмосферное давление составляет 749 мм рт. ст.

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с