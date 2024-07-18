Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

  •  105072 просмотра
Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

  •  93086 просмотра
В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

  •  99712 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  106601 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  70795 просмотра
публикации
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  118347 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  125081 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  140708 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  135693 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  178958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

  •  109963 просмотра
Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

Тысячи испанских болельщиков отдали дань уважения чемпионам Европы

16 июля 2024, 16:12  •  102348 просмотра
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля 2024, 03:07  •  106726 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

15 июля 2024, 18:23  •  105643 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  118953 просмотра
Актуальное
Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 02:00  •  263 просмотра

Read in English

Украинский гидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах ветра до 20 м/с на Киевщине до конца ночи и утром 18 июля. Уровень опасности оценивается как желтый.

На Киевщине до конца ночи и утром 18 июля ожидаются грозы и шквалы ветра до 20 м/с. Уровень опасности оценен как желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических условиях, которые ожидаются на территории Киевской области до конца ночи и утром 18 июля.

Согласно прогнозу, ожидаются грозы и шквалы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Сейчас уровень опасности оценивается как желтый.

На Киевщине во время урагана на несовершеннолетнего упал навес из балок, его госпитализировали - ОВА17 июля 2024, 18:56 • 11415 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиев
sumyСумы
kievКиев
Эксклюзив
Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
  •  99358 просмотра

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"

Эксклюзив
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
  •  118345 просмотра

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Эксклюзив
Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
  •  101447 просмотра

Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing

Эксклюзив
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
  •  125080 просмотра

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Эксклюзив
Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования
  •  68167 просмотра

Вместо важных вещей мы будем тратить средства на изменение документации - депутат Броварского горсовета о последствиях возможного переименования

Эксклюзив
Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals
  •  100417 просмотра

Призываем всех помогать уличным животным в такую жару, и оставлять для них воду в доступных местах - UАnimals

Эксклюзив
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
  •  135692 просмотра

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Эксклюзив
В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт
  •  88506 просмотра

В Украине наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по депозитам - экономический эксперт

Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
16 июля 2024, 11:57  •  124532 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
16 июля 2024, 11:23  •  123094 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Популярные

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  70795 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  106601 просмотра
В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

  •  99712 просмотра
Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

  •  93086 просмотра
Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

  •  105072 просмотра

Публикации

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

  •  118347 просмотра
Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине

Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
Эксклюзив

  •  125081 просмотра
Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии

  •  140708 просмотра
Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей

Запрет НБУ на реструктуризацию валютных кредитов: как это влияет на предпринимателей
Эксклюзив

  •  135693 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

16 июля 2024, 13:29  •  178958 просмотра

Война

Враг атакует: обнаружена вражеская тактическая авиация на юго-восточном направлении

Враг атакует: обнаружена вражеская тактическая авиация на юго-восточном направлении

  •  3236 просмотра
На временно оккупированных территориях враг вербует школьников в военное училище рф

На временно оккупированных территориях враг вербует школьников в военное училище рф

  •  19420 просмотра
DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном

DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном

  •  24757 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

  •  34901 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  46843 просмотра

политика

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  28501 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  70809 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  106603 просмотра
В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

  •  99729 просмотра
Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

  •  93100 просмотра

Война

Враг атакует: обнаружена вражеская тактическая авиация на юго-восточном направлении

Враг атакует: обнаружена вражеская тактическая авиация на юго-восточном направлении

  •  3236 просмотра
На временно оккупированных территориях враг вербует школьников в военное училище рф

На временно оккупированных территориях враг вербует школьников в военное училище рф

  •  19420 просмотра
DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном

DeepState: на фронте захватчики продвинулись в Калиновке и Железном

  •  24757 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте произошло 118 боестолкновений. Враг был активным на Покровском и Торецком направлениях

  •  34901 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  46843 просмотра

политика

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

  •  28501 просмотра
В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

В оккупированном Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора

  •  70809 просмотра
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

  •  106603 просмотра
В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

В нашей базе больше данных, чем у МККК: Юсов о работе над возвращением украинцев из российского плена

  •  99729 просмотра
Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

Антикоррупционный суд определил меру пресечения нардепу Задорожнему

  •  93100 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  108100 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  116307 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  144362 просмотра

Экономика

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

Связанная с Германией компания, очевидно, помогает россиянам обойти западные санкции - Reuters

  •  105072 просмотра
Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ

  •  21236 просмотра
Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша помощи на почти 4,2 млрд евро

  •  104032 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда ограничения будут сильнее всего

  •  19320 просмотра
Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

Кипер рассказал, для чего Одесса устанавливает газопоршневые станции

  •  19620 просмотра

Киев

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

  •  263 просмотра
В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

  •  46843 просмотра
Вблизи Черниговской и Киевской областей зафиксированы вражеские БпЛА, которые направляются на юго-запад

Вблизи Черниговской и Киевской областей зафиксированы вражеские БпЛА, которые направляются на юго-запад

  •  25340 просмотра
Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду

Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду

  •  18065 просмотра
Столичный мост Метро за почти 2 млрд гривен отремонтирует турецкая компания Onur

Столичный мост Метро за почти 2 млрд гривен отремонтирует турецкая компания Onur

  •  17645 просмотра