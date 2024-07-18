Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с

На Киевщине до конца ночи и утром 18 июля ожидаются грозы и шквалы ветра до 20 м/с. Уровень опасности оценен как желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

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Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических условиях, которые ожидаются на территории Киевской области до конца ночи и утром 18 июля.

Согласно прогнозу, ожидаются грозы и шквалы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Сейчас уровень опасности оценивается как желтый.

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