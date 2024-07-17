На Киевщине во время урагана на несовершеннолетнего упал навес из балок, его госпитализировали - ОВА
Киев • УНН
Несовершеннолетний мальчик был госпитализирован с травмами после сильного урагана в Киевской области, который повредил крыши, заборы, автомобили и вызвал перебои в электроснабжении.
В Киевской области из-за сильного урагана пострадал несовершеннолетний парень, его госпитализировали. Кроме того, зафиксировано повреждение крыш в ряде частных домов, заборов и четырех автомобилей. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Из-за сильного урагана в области пострадал один человек. Это несовершеннолетний парень, который получил телесные повреждения в результате падения навеса из балок и шифера. Пострадавший госпитализирован в одну из областных детских больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом нижней челюсти и раной уха
По его словам, в результате сильного ветра и ливня в области есть порывы линий электропередач. Наибольшее количество повреждений в двух районах - Бучанском и Вышгородском.
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Кроме того, в Бучанском, Обуховском, Белоцерковском и Вышгородском районах по состоянию на 21:30 зафиксировано повреждение крыш в ряде частных домов, заборов и четырех автомобилей, а также поваленные деревья. Также повреждена кровля в одном из лицеев в Обуховском районе и магазин - в Бучанском.
"Сейчас энергетики, ГСЧС и другие службы работают над оперативным устранением последствий непогоды и расчисткой дорог. Вместе с районами и громадами также предоставляем всю необходимую помощь людям в неотложном восстановлении поврежденных объектов", - резюмировал Кравченко.