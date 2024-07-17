Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине: что известно
Киев • УНН
Из-за непогоды в Киевской области, в частности в Бучанском и Вышгородском районах, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения электросетей, энергетики ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения во всех домах.
В Киевской области из-за непогоды произошли повреждения сетей, введены аварийные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
«Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы.
Энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах...Будем работать до полного возвращения света во все дома области.», - говорится в сообщении.
Добавим
По прогнозам синоптиков завтра также ожидается гроза.
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