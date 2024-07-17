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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине: что известно

Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине: что известно

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 16:49  •  513 просмотра

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Из-за непогоды в Киевской области, в частности в Бучанском и Вышгородском районах, были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения электросетей, энергетики ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения во всех домах.

В Киевской области из-за непогоды произошли повреждения сетей, введены аварийные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

«Гроза вызвала аварийные отключения на Киевщине. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы.

Энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах...Будем работать до полного возвращения света во все дома области.», - говорится в сообщении.

Добавим

По прогнозам синоптиков завтра также ожидается гроза. 

Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду17 июля 2024, 15:52 • 6367 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКиевская область
vishgorodВышгород
dtekДТЭК
kievКиев
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