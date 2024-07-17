В Киеве в очередной раз из-за непогоды затопило дороги в некоторых районах. Также ливень подтопил столичный ТЦ Магелан на Теремках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают местные паблики, в результате грозы в Киеве подтоплен ТЦ Магелан, что в Голосеевском районе, а также часть улиц города.

Также сообщается, что региональная дорога в направлении Макарова завалена деревьями. Пока по ней нет проезда.

На одном из видео можно увидеть, как столичные дети купаются в луже и обливают друг друга. А в Шевченковском районе ребенок купался в луже на надувном круге.

Напомним

В КГВА жителей Киева предупреждали о грозах, граде и сильном ветре 15-20 метров в секунду, что ожидалось во второй половине дня 17 июля.