Из-за грозы в Киеве был подтоплен торговый центр "Магеллан" и некоторые улицы, а деревья упали на областную дорогу до Макарова.
В Киеве в очередной раз из-за непогоды затопило дороги в некоторых районах. Также ливень подтопил столичный ТЦ Магелан на Теремках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Как сообщают местные паблики, в результате грозы в Киеве подтоплен ТЦ Магелан, что в Голосеевском районе, а также часть улиц города.
Также сообщается, что региональная дорога в направлении Макарова завалена деревьями. Пока по ней нет проезда.
На одном из видео можно увидеть, как столичные дети купаются в луже и обливают друг друга. А в Шевченковском районе ребенок купался в луже на надувном круге.
Напомним
В КГВА жителей Киева предупреждали о грозах, граде и сильном ветре 15-20 метров в секунду, что ожидалось во второй половине дня 17 июля.