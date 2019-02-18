Справочный курс доллара упал на 7 копеек

Сьогоднийшний справочный курс почти на 7 коп. ниже того, что был установлен в пятницу 15 февраля - 27,25 грн/долл.

Ранее УНН сообщал, что по информации НБУ в течение 2018 года банки интенсивно привлекали средства населения и бизнеса: темпы роста составили 14,8% и 6,8% соответственно.

Напомним, в НБУ отметили, что государственным банкам нужно повысить операционную эффективность.