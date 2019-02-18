Довідковий курс долара впав на 7 копійок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Національний банк України встановив довідковий курс долара США на рівні 27,18 грн/дол. Відповідні дані оприлюднено на сайті НБУ, повідомляє УНН.

Сьогоднійшній довідковий курс майже на 7 коп. нижчий за той, що був встановлений у п'ятницю 15 лютого - 27,25 грн/дол.

Раніше УНН повідомляв, що за інформацією НБУ протягом 2018 року банки інтенсивно залучали кошти населення та бізнесу: темпи зростання становили 14,8% та 6,8% відповідно. 

Нагадаємо, у НБУ зазначили, що державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність. 

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