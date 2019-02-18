Довідковий курс долара впав на 7 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Національний банк України встановив довідковий курс долара США на рівні 27,18 грн/дол. Відповідні дані оприлюднено на сайті НБУ, повідомляє УНН.
Сьогоднійшній довідковий курс майже на 7 коп. нижчий за той, що був встановлений у п'ятницю 15 лютого - 27,25 грн/дол.
Раніше УНН повідомляв, що за інформацією НБУ протягом 2018 року банки інтенсивно залучали кошти населення та бізнесу: темпи зростання становили 14,8% та 6,8% відповідно.
Нагадаємо, у НБУ зазначили, що державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність.