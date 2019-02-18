У 2019 році приплив коштів у банки лишиться на рівні минулого року - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом 2018 року банки інтенсивно залучали кошти населення та бізнесу: темпи зростання становили 14,8% та 6,8% відповідно. Три чверті нових депозитів були строком до шести місяців. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
За останній квартал року гривневі депозити населення зросли на 3,9% насамперед завдяки покращенню курсових та інфляційних очікувань порівняно з попереднім. Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: зростання становило 7,8% за минулий рік та 6,7% за IV квартал.
В останньому кварталі 2018 року гривневі кошти корпорацій збільшилися на 11,1% (+6,8% р/р). При цьому, у грудні темп зростання становив 15,7%, що зумовлено значними бюджетними витратами в останні дні року. Цей сезонний приплив ліквідності спричинив додатковий попит банків на депозитні сертифікати НБУ наприкінці 2018 року.
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У 2019 році приплив коштів очікується на тому ж рівні, що і в минулому році.
Протягом кварталу доларизація коштів бізнесу помітно скоротилася - на 4,6 в.п. до 34,9%. За IV квартал рівень доларизації депозитів населення знизився на 2,0 в.п. до 47,3%, зокрема внаслідок укріплення гривні. Таким чином відновилася тенденція дедоларизації, що пригальмувала у ІІІ кварталі через послаблення гривні.
Торік вартість депозитів почала зростати з IIІ кварталу у відповідь на вповільнення припливу коштів до банків. У IV кварталі середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0,6 в.п. до 15,7% річних, у доларах США – на 0,1 в.п. до 3,6% річних. Посилення конкуренції за кошти корпорацій призвело до подорожчання депозитів бізнесу до 14,5% річних (+5,3 в.п. за рік, +1,5 в.п за IV квартал).
Банки успішно розпочали виконання нового нормативу короткострокової ліквідності LCR. Станом на середину лютого всі банки виконують LCR в іноземній валюті, а норматив LCR в усіх валютах порушують лише дві установи, на які припадає всього 0,2% активів сектору.
Як повідомляв УНН, у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів.