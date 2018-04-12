Справка ГСЧС в сутки: 2 366 вызовов, спасены жизни 6 человек

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Киев  •  УНН

 • 24818 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 2366 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 366 выездов. В результате принятых мер спасено 6 человек, 122 здания и 5 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 2 305 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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