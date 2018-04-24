Справка ГСЧС в сутки: 2 132 вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 2 132 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 132 выезда. В результате принятых мер спасено 3 человека, 73 здания и 4 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 1 327 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.