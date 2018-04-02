Справка ГСЧС за сутки: 1132 вызовы, спасены жизни 3 человек

“Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществили 1 тыс. 132 выезда. В результате принятых мер спасено 3 человека, 41 здание и 2 ед. автотракторной техники”, — сообщили спасатели.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки спасатели осуществили выезд на 1109 вызовов, врятовавшы жизни 3 человек.