Довідка ДСНС за добу: 1 132 виклики, врятовано життя 3 людей

“Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснили 1 тис. 132 виїзди. У результаті вжитих заходів врятовано 3 особи, 41 будівлю та 2 од. автотракторної техніки”, — повідомили рятувальники.

Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили виїзд на 1 109 викликів, врятовавши життя 3 людей.