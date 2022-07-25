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Пожизненное и 15 лет тюрьмы: в Киеве осудили убийц адвоката Грабовского

Пожизненное и 15 лет тюрьмы: в Киеве осудили убийц адвоката Грабовского

Киев • УНН

 • 233902 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению Артема Яковенко и к 15 годам тюрьмы Максима Чмилева. Их обвиняли в убийстве адвоката Юрия Грабовского. Об этом сообщил адвокат Ольги Грабовской, потерпевшей по этому делу, председатель ВКГКА Сергей Вилков, передает УНН со ссылкой на национальную ассоциацию Адвокатов Украины.

Цитата

«Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор по делу об убийстве Юрия Грабовского – известного адвоката, заместителя председателя ВКГКА. Приговор был оглашен 25 июля в судебном заседании, оглашение текста длилось 5 часов», – говорится в сообщении.

Детали

Один из обвиняемых Артем Яковенко получил пожизненное заключение, а Максим Чмилев срок на 15 лет.

Отмечается, что судебное дело слушалось почти 7 лет.

Дополнение

Юрий Грабовский был похищен и жестоко убит в марте 2016 года.

Тогда еще Главный военный прокурор Украины Матиос сообщил, что тело адвоката Грабовского обнаружили возле Жашкова Черкасской области. По делу были задержаны двое подозреваемых.

Матиос отверг профессиональную деятельность как версию убийства адвоката Юрия Грабовского, представлявшего в суде интересы российского военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова.

Впоследствии подозреваемые в убийстве адвоката Грабовского Максим Чмилев и Артем Яковенко признали свою вину и признались в убийстве еще одного человека.

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