Дотация Пенсионному фонду на следующий год составит 156 млрд грн - П.Розенко

"Увеличение заработных плат приводит к увеличению доходов Пенсионного фонда Украины. По моей оценке дополнительный ресурс на первом этапе такого шага составит не менее 7-10 млрд грн в Пенсионный фонд. На следующий год дотация в Пенсионный фонд составит 156 млрд грн", - сказал П.Розенко.

По его словам, уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда является одной из целей, которую преследует правительство поднимая "минималку".

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"В этом направлении мы будем работать дальше и есть два варианта развития событий, или это будет сокращение чистого дефицита, или скорее всего мы сегодня работаем над новыми программами в системе социальной защиты пенсионеров", - сказал П.Розенко.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что увеличение минимальной заработной платы с января 2017 года позволит сократить дефицит Пенсионного фонда Украины минимум на 5-7 млрд грн.