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Дотація Пенсійному фонду на наступний рік становитиме 156 млрд грн – П.Розенко

Дотація Пенсійному фонду на наступний рік становитиме 156 млрд грн – П.Розенко

Київ • УНН

 • 8447 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Наступного року дотація для Пенсійного фонду України становитиме 156 млрд грн. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі "Еспресо ТВ", передає УНН.

"Збільшення заробітних плат призводить до збільшення доходів Пенсійного фонду України. За моєю оцінкою додатковий ресурс на першому етапі такого кроку становитиме щонайменше 7-10 млрд грн до Пенсійного фонду. На наступний рік дотація до Пенсійного фонду сстановитиме 156 млрд грн", - сказав П.Розенко.

За його словами, зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду є одна із цілей, яку переслідує Уряд піднімаючи "мінімалку".

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"У цьому напрямку ми будемо працювати далі і є два варіанту розвитку подій, або це буде скорочення чистого дефіциту, або швидше за все ми сьогодні працюємо над новими програмами в системі соціального захисту пенсіонерів", - сказав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що збільшення мінімальної заробітної плати з січня 2017 року дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду України мінімум на 5-7 млрд грн.

 

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