Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Досрочные парламентские выборы в Греции, назначенные премьер-министром страны Алексисом Ципрасом в минувшее воскресенье после того, как его партия проиграла оппозиции на выборах в ЕС, состоятся 7 июля, заявил официальный представитель грецкого правительства Димитрис Цанакопулос, передает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
"Решение премьер-министра действительно состоит в том, что выборы, которые должны состояться 7 июля, не должны мешать вступительным экзаменам в вузы", - отметил Цанакопулос.
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Выступая после громкого поражения от оппозиционных консерваторов на выборах в Европейский парламент, в воскресенье вечером Ципрас огласил о досрочных выборах, заявив, что результат "не соответствует нашим ожиданиям".