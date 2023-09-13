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Доставка заказов из любимых ресторанов становится еще быстрее

Доставка заказов из любимых ресторанов становится еще быстрее

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Bolt Food, ведущий сервис доставки еды в Украине, объявляет о значительном уменьшении времени доставки. Теперь средняя продолжительность доставки заказов, например из сети McDonald’s, составляет всего 20 минут, что почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Именно так! Любимые бургеры, картофель фри, а также любые другие блюда могут быть на вашем столе менее чем за полчаса!

Bolt Food благодаря партнерству с большим количеством ресторанов повышает качество своих услуг, обеспечивая скорость доставки, которая выгодно отличается от других компаний. Постоянное расширение списка партнеров позволяет нашим клиентам выбирать блюда из многих ресторанов города, в том числе и самого популярного и любимого всеми бренда McDonald’s. Сейчас важна и скорость доставки, ведь еда вкусная тогда, когда она только приготовлена. Каждый месяц к платформе Bolt Food добавляется примерно 200 ресторанов, что позволяет пользователям заказывать еду из тех ресторанов, которые находятся рядом. Команда Bolt Food неустанно работает над оптимизацией процесса доставки, чтобы удовлетворить потребности пользователей и обеспечить надежную доставку в кратчайшие сроки.

Статистика доставок от компании Bolt демонстрирует, что две трети заказов доставляются менее чем за 25 минут, а время доставки почти каждого второго заказа составляет до 20 минут. Цель сервиса Bolt Food – обеспечить качественную и быструю доставку для всех наших клиентов. Однако иногда конечное время доставки может быть более длительным из-за форс-мажорных обстоятельств, например плохие погодные условия или пробки на дорогах.

«Нашими партнерами являются рестораны, которые готовят блюда национальных кухонь разных народов мира, пиццерии, бургерные, веганские кафе, заведения быстрого питания. Для нас важно, чтобы пользователи Bolt Food имели большой выбор заведений в приложении и получали максимальное удовольствие от вкусной еды, поэтому быстрая доставка – приоритет нашего сервиса», – комментирует Иван Гринчук, руководитель Bolt Food в Украине и Восточной Европе.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food на смартфон и сделать несколько простых шагов:

  • выбрать ресторан;
  • ознакомиться с меню и добавить блюда в корзину;
  • выбрать адрес доставки и способ оплаты;
  • дождаться курьера, который как можно быстрее привезет заказ.

Информация о компании Bolt

Bolt является мультиприложением, главная цель которого – сделать передвижение по городу более доступным, безопасным и экологичным. Услугами компании Bolt пользуется более 100 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). С помощью мультиприложения предоставляется ряд услуг, таких как вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов. Сейчас с компанией сотрудничает более 3 млн водителей и курьеров’по всему миру.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском, Трускавце, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе (www.bolt.eu).

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