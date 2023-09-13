Доставка замовлень з улюблених ресторанів стає ще швидшою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Bolt Food, провідний сервіс доставки їжі в Україні, оголошує про значне зменшення часу доставки. Тепер середня тривалість доставки замовлень, наприклад з мережі McDonald’s, становить лише 20 хвилин, що майже вдвічі швидше, ніж у середньому по ринку. Саме так! Улюблені бургери, картопля фрі, а також будь-які інші страви можуть бути на вашому столі менш ніж за півгодини!
Bolt Food завдяки партнерству з великою кількістю ресторанів підвищує якість своїх послуг, забезпечуючи швидкість доставки, яка вигідно відрізняється від інших компаній. Постійне розширення списку партнерів дозволяє нашим клієнтам обирати страви з багатьох ресторанів міста, зокрема і найпопулярнішого та улюбленішого всіма бренду McDonald’s. Наразі важливою є і швидкість доставки, адже їжа смачна тоді, коли вона тільки-но приготована. Кожного місяця до платформи Bolt Food додається приблизно 200 ресторанів, що дозволяє користувачам замовляти їжу з тих ресторанів, які знаходяться поруч. Команда Bolt Food невпинно працює над оптимізацією процесу доставки, аби задовольнити потреби користувачів і забезпечити надійну доставку в найкоротші терміни.
Статистика доставок від компанії Bolt демонструє, що дві треті замовлень доставляються менш ніж за 25 хвилин, а час доставки майже кожного другого замовлення становить до 20 хвилин. Мета сервісу Bolt Food – забезпечити якісну та швидку доставку для всіх наших клієнтів. Проте іноді кінцевий час доставки може бути тривалішим через форс-мажорні обставини, наприклад погані погодні умови або затори на дорогах.
«Нашими партнерами є ресторани, які готують страви національних кухонь різних народів світу, піцерії, бургерні, веганські кафе, заклади швидкого харчування. Для нас важливо, щоб користувачі Bolt Food мали великий вибір закладів у додатку та отримували максимальне задоволення від смачної їжі, тому швидка доставка – пріоритет нашого сервісу», – коментує Іван Гринчук, керівник Bolt Food в Україні та Східній Європі.
Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food на смартфон і зробити декілька простих кроків:
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- обрати ресторан;
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- ознайомитися з меню та додати страви до кошика;
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- вибрати адресу доставки та спосіб оплати;
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- дочекатися кур’єра, який якнайшвидше привезе замовлення.
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Інформація про компанію Bolt
Bolt є мультидодатком, головна мета якого – зробити пересування містом більш доступним, безпечним і екологічним. Послугами компанії Bolt користується понад 100 млн осіб у 45 країнах Європи й Африки (понад 500 міст). За допомогою мультидодатка надається низка послуг, як-от виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів. Наразі з компанією співпрацює понад 3 млн водіїв і кур’єрів по всьому світу.
В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському, Трускавці, а також в Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі (www.bolt.eu).