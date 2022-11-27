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Исследование показало, что до 40% людей верят в злых ведьм

Исследование показало, что до 40% людей верят в злых ведьм

Киев • УНН

 • 965086 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Четверо из десяти человек в мире верят, что существуют ведьмы и колдуны, которые могут наносить вред другим своим сверхъестественным способностям. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в профессиональном журнале PLOS One, пишет УНН со ссылкой на iDnes.

Детали

Исследование основывается на социологических опросах в 95 странах и регионах, в которых приняли участие более 140 000 человек. Более 40% из них отметили, что верят в то, что "некоторые люди могут произносить проклятия или заклинания, из-за которых с кем-то может произойти что-нибудь плохое".

Вера в сверхъестественные способности ведьм и колдунов варьируется в разных частях света. В Тунисе, например, ее разделяют 90% населения, она также очень высока в Марокко, Танзании и Камеруне, тогда как в Швеции убеждены только 9%, а в Германии – 13% опрошенных. 

Отмечается, что вера в сверхъестественные силы ведьм и колдунов не остается без последствий. Они иногда бывают трагическими. Во многих странах зафиксированы нападения и убийства альбиносов, которые по своей внешности считаются наделенными сверхъестественными способностями.

Авторы исследования говорят, что их анализ имеет ограниченную прогностическую силу. Хотя охватывает более половины взрослого населения мира, она не охватывает такие страны, как Китай и Индия.

Однако, несмотря на эти ограничения, исследователи говорят, что данные ясно показывают, что вера в колдовство является глобальным явлением и сегодня.

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