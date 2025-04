Земля може переживати 7-е масове вимирання, а не 6-е - дослідження

Деталі

Більшість динозаврів, як відомо, зникли 66 мільйонів років тому наприкінці крейдового періоду.

Утім, завдяки зусиллям дослідників в UC Riverside та Virginia Tech, тепер відомо, що аналогічне вимирання сталося 550 мільйонів років тому протягом періоду Едіакарію. Це відкриття задокументовано у статті Proceedings of the National Academy of Sciences від Національної академії наук США.

Хоча неясно, чи це справжнє «масове вимирання», відсоток втрачених організмів аналогічний з іншими схожими подіями, включаючи поточні, що тривають.

Дослідники вважають, що зміни навколишнього середовища винні у втраті приблизно 80% усіх едіакарійських істот, які були першими складними багатоклітинними формами життя на планеті.

На відміну від пізніших подій, цю ранню було важче документувати, тому що істоти, які загинули, були м'якими і не збереглися добре у звітах про викопних.

Едіакарійські істоти вважатимуться дивними за сьогоднішніми стандартами. Багато тварин могли рухатися, але вони були не схожі на щось зараз. Серед них були істота у вигляді диска, крихітна яйцеподібна істота, що нагадує форму родзинки.

«Ніщо не застраховане від вимирання. Ми можемо побачити вплив зміни клімату на екосистеми та маємо відмітити руйнівні ефекти, плануючи майбутнє», - сказав

Філіп Боан, геолог Каліфорнійського університету в Ріверсайді та співавтор дослідження.

Доповнення

Учені вважають, що зараз відбувається шосте масове вимирання тварин через діяльність людини.