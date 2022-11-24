Земля може переживати 7-е масове вимирання, а не 6-е - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Земля нині перебуває у розпалі масового вимирання, втрачаючи тисячі видів щороку. Нове дослідження передбачає, що зміни навколишнього середовища викликали першу таку подію в історії на мільйони років раніше, ніж раніше вважали вчені, передає УНН із посиланням на EurekAlert!
Деталі
Більшість динозаврів, як відомо, зникли 66 мільйонів років тому наприкінці крейдового періоду.
Утім, завдяки зусиллям дослідників в UC Riverside та Virginia Tech, тепер відомо, що аналогічне вимирання сталося 550 мільйонів років тому протягом періоду Едіакарію. Це відкриття задокументовано у статті Proceedings of the National Academy of Sciences від Національної академії наук США.
Хоча неясно, чи це справжнє «масове вимирання», відсоток втрачених організмів аналогічний з іншими схожими подіями, включаючи поточні, що тривають.
Дослідники вважають, що зміни навколишнього середовища винні у втраті приблизно 80% усіх едіакарійських істот, які були першими складними багатоклітинними формами життя на планеті.
На відміну від пізніших подій, цю ранню було важче документувати, тому що істоти, які загинули, були м'якими і не збереглися добре у звітах про викопних.
Едіакарійські істоти вважатимуться дивними за сьогоднішніми стандартами. Багато тварин могли рухатися, але вони були не схожі на щось зараз. Серед них були істота у вигляді диска, крихітна яйцеподібна істота, що нагадує форму родзинки.
«Ніщо не застраховане від вимирання. Ми можемо побачити вплив зміни клімату на екосистеми та маємо відмітити руйнівні ефекти, плануючи майбутнє», - сказав
Філіп Боан, геолог Каліфорнійського університету в Ріверсайді та співавтор дослідження.
Доповнення
Учені вважають, що зараз відбувається шосте масове вимирання тварин через діяльність людини.