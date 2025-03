Земля может переживать 7-е массовое вымирание, а не 6-е – исследование

Детали

Большинство динозавров, как известно, исчезли 66 миллионов лет назад в конце мелового периода.

Впрочем, благодаря усилиям исследователей в UC Riverside и Virginia Tech теперь известно, что аналогичное вымирание произошло 550 миллионов лет назад в течение периода Эдиакария. Это открытие задокументировано в статье Proceedings of the National Academy of Sciences от Национальной академии наук США.

Хотя неясно, представляет ли это истинное «массовое вымирание», процент потерянных организмов аналогичен другим похожим событиям, включая текущие, что продолжаются.

Исследователи считают, что изменения окружающей среды виноваты в потере примерно 80% всех эдиакарийских существ, являвшихся первыми сложными многоклеточными формами жизни на планете.

В отличие от более поздних событий, это раннее было труднее документировать, потому что погибшие существа были мягкими и не сохранились хорошо в отчетах об ископаемых.

Эдиакарийские существа будут считаться странными по сегодняшним стандартам. Многие животные могли двигаться, но они были не похожи на что-либо сейчас. Среди них были существо в виде диска, а также крохотное яйцевидное существо, напоминающее форму изюма.

«Ничто не застраховано от вымирания. Мы можем увидеть влияние изменений климата на экосистемы и отметить разрушительные эффекты, планируя будущее», - сказал Филипп Боан, геолог Калифорнийского университета в Риверсайде и соавтор исследования.

Дополнение

Ученые считают, что сейчас происходит шестое массовое вымирание животных из-за деятельности человека.