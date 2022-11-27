Дослідження показало, що до 40% людей вірять у злих відьом

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Дослідження ґрунтується на соціологічних опитуваннях у 95 країнах та регіонах, в яких взяли участь понад 140 000 осіб. Понад 40% з них зазначили, що вірять у те, що "деякі люди можуть вимовляти прокльони або заклинання, через які з кимось може статися щось погане".

Віра в надприродні здібності відьом і чаклунів варіюється в різних частинах світу. У Тунісі, наприклад, її поділяють 90% населення, вона також дуже висока в Марокко, Танзанії та Камеруні, тоді як у Швеції переконані лише 9%, а в Німеччині - 13% опитаних.

Зазначається, що віра в надприродні сили відьом і чаклунів не залишається без наслідків. Вони іноді бувають трагічними. У багатьох країнах зафіксовані напади і вбивства альбіносів, які через свою зовнішність вважаються наділеними надприродними здібностями.

Автори дослідження кажуть, що їхній аналіз має обмежену прогностичну силу. Хоча вона охоплює більше половини дорослого населення світу, вона не охоплює такі країни, як Китай та Індія.

Однак, незважаючи на ці обмеження, дослідники кажуть, що дані чітко показують, що віра в чаклунство є глобальним явищем і сьогодні.

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