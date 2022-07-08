Дождливо будет до конца недели: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Кратковременные дожди по Украине задержатся как минимум до начала следующей недели, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В ближайшие трое суток в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, иногда с грозами, лишь завтра на юго-востоке страны, ночью 10 июля на Правобережье преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Температура в западных областях ночью 9-15°, днем 18-24°; в северных и центральных областях ночью 12-18°, днем 22-28°, на остальной территории ночью 16-22°, днем 28-35°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-18°, днем 23-26°.