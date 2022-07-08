Дощитиме до кінця тижня: синоптики дали прогноз

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"У найближчі три доби в більшості областей пройдуть невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише завтра на південному сході країни, вночі 10 липня на Правобережжі переважно без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура у західних областях вночі 9-15°, вдень 18-24°; у північних та центральних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°, на решті території вночі 16-22°, вдень 28-35°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-18°, вдень 23-26°.