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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дощитиме до кінця тижня: синоптики дали прогноз

Дощитиме до кінця тижня: синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 146646 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Короткочасні дощі по Україні затримаються як мінімум до початку наступного тижня, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"У найближчі три доби в більшості областей пройдуть невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, лише завтра на південному сході країни, вночі 10 липня на Правобережжі переважно без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура у західних областях вночі 9-15°, вдень 18-24°; у північних та центральних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°, на решті території вночі 16-22°, вдень 28-35°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-18°, вдень 23-26°.

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