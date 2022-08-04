Дожди с грозами и до 32° тепла: прогноз погоды в Украине на 5 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Завтра, 5 августа, Левобережную Украину накроют дожди и грозы. На западе будет жара – днем температура повысится до 32° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Цитата
"Ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, небольшие, на Левобережье умеренные кратковременные дожди, грозы", – говорится в сообщении.
Детали
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 27-32°.
Погода в Киевской области
Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°. В Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.