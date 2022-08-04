Дощі з грозами та до 32° тепла: прогноз погоди в Україні на 5 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Завтра, 5 серпня, Лівобережну Україну накриють дощі та грози. На заході буде спека – вдень температура підвищиться до 32° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, невеликі, на Лівобережжі помірні короткочасні дощі, грози", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, в західних областях 27-32°.
Погода на Київщині
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.