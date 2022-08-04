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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 15618 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дощі з грозами та до 32° тепла: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

Дощі з грозами та до 32° тепла: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

Київ • УНН

 • 85478 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Завтра, 5 серпня, Лівобережну Україну накриють дощі та грози. На заході буде спека – вдень температура підвищиться до 32° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Цитата

"Вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, невеликі, на Лівобережжі помірні короткочасні дощі, грози", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, в західних областях 27-32°.

Погода на Київщині

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Українські Національні Новини

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