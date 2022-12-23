Дожди и до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Повышение температуры вплоть до 10 градусов тепла ожидается сегодня в Украине, преимущественно дождь будет на западе и севере, будет ветрено в Карпатах, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 декабря в западных, ночью и в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.
В юго-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10°.
Дополнение
В Киевской области сегодня ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 2°тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.