Дощі та до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Підвищення температури аж до 10 градусів тепла очікується сьогодні в Україні, переважно дощитиме на заході та півночі, буде вітряно у Карпатах, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 грудня у західних, вночі і в північних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів.
У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині подекуди 7-10°.
Доповнення
На Київщині сьогодні вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.