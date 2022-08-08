Дожди и 37-градусная жара: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По Украине в ближайшие дни местами будет дождь, а кое-где температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 9 августа, на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 27-32°, на юге и востоке местами 35-37°.
В среду, 10 августа, в большинстве западных, северных, Винницкой и Одесской областях, в четверг, 11 августа, в Украине местами кратковременный дождь, гроза; температура существенно не изменится.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-16°, днем 24-26°.