Дощі та 37-градусна спека: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 9 серпня, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°.

В середу, 10 серпня, у більшості західних, північних, Вінницькій та Одеській областях, у четвер, 11 серпня, в Україні місцями короткочасний дощ, гроза; температура суттєво не зміниться.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-16°, вдень 24-26°.