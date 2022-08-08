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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дощі та 37-градусна спека: синоптики дали прогноз

Дощі та 37-градусна спека: синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 136666 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. По Україні найближчими днями місцями буде дощити, а подекуди температура повітря сягатиме 37 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 9 серпня, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 27-32°, на півдні та сході місцями 35-37°.

В середу, 10 серпня, у більшості західних, північних, Вінницькій та Одеській областях, у четвер, 11 серпня, в Україні місцями короткочасний дощ, гроза; температура суттєво не зміниться.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-16°, вдень 24-26°.

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