Дожди распространятся по Украине к выходным - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В то время, как завтра ожидается преимущественно сухая погода, в пятницу и на выходных дожди накроются значительную часть Украины, большой жары не будет, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, завтра по Украине без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-13°, на юге до 16°, днем 21-26°.
17 июня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 18 июня на большей части территории страны небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 10-17°, днем в западных областях 17-24°, на остальной территории 20-27°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-13°, днем 23-25°.