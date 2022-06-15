Дощі поширяться по Україні до вихідних - синоптики

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, завтра по Україні без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-13°, на півдні до 16°, вдень 21-26°.

17 червня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, 18 червня на більшій частині території країни невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 10-17°, вдень у західних областях 17-24°, на решті території 20-27°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-13°, вдень 23-25°.