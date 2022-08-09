Дождь, гроза и до 36° тепла: прогноз погоды в Украине на 10 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Завтра, 10 августа, в большинстве областях Украины синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, местами будет до 36° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 11-16°, днем 19-24°; на остальной территории без осадков, температура ночью 14-20°, днем 27-32°, в восточных, Запорожской и Херсонской областях до 36°", – говорится в сообщении.
Погода в Киевской области 10 августа
Местами будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-16°, днем 20-23°.