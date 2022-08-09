Дощ, гроза і до 36° тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Завтра, 10 серпня, у більшості областях України синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу, місцями буде до 36° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"Завтра у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на решті территорії без опадів, температура вночі 14-20°, вдень 27-32°, у східних, Запорізькій та Херсонській областях до 36°", – ідеться у повідомленні.
Погода на Київщині 10 серпня
Місцями буде короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-16°, вдень 20-23°.