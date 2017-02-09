Драгоценности из Гохрана в Украине будут продавать на аукционе - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) подписало договор о сотрудничестве с Государственным учреждением "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" о продаже через нее изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передает УНН.
"Сейчас нами уже подписан договор с Госхранилищем, начат процесс согласования перечня ценностей, которые будут реализовываться, и уже вскоре первые лоты появятся в СЕТАМ", - заявил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.
Он напомнил, что на начало 2016 года Министерством финансов Украины и специалистами ГП "СЕТАМ" было начато консультации о возможности реализации драгоценностей, которые находятся на хранении в Государственном учреждении "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" через электронные торги.
По его словам, специфика продажи ценностей заключается в том, что не всегда их стоимость зависит от веса.
Добавим, 31 января 2017 года вступил в силу приказ Минфина о начале пилотного проекта по продаже драгоценностей через онлайн-аукцион. Ранее реализация ценностей с Госхранилища происходила путем проведения публичных аукционов, что, по словам В.Вишнёва, уменьшало потенциальную аудиторию участников.
"Запуск нашего пилотного проекта позволит направить дополнительные средства от реализации драгоценностей в государственный бюджет. Эксперимент продлится до 1 июля 2017 года, поэтому, мы надеемся успеть провести несколько волн торгов", - добавил он.
По его словам, результаты торгов покажут, целесообразно ли введение электронных аукционов на постоянной основе.
Напомним, в ноябре прошлого года министр П.Петренко заявлял, что электронные торги арестованным имуществом принесли в госбюджет 200 млн грн.