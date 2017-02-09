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Дорогоцінності з держсховища в Україні продаватимуть на аукціоні - Мін'юст

Київ • УНН

 • 35469 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. ДП “Система електронних торгів арештованим майном” (СЕТАМ) підписало договір про співпрацю з Державною установою “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” щодо продажу через виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, передає УНН.

Дорогоцінності з держсховища в Україні продаватимуть на аукціоні - Мін'юст

“Наразі нами вже підписано договір з Держсховищем, розпочато процес узгодження переліку цінностей, що будуть реалізовуватись, і вже незабаром перші лоти з’являться в СЕТАМі”, — заявив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.

Він нагадав, що на початку 2016 року між Міністерством фінансів України та спеціалістами ДП “СЕТАМ” було розпочато консультації щодо можливості реалізації дорогоцінностей, які перебувають на зберіганні в Державній установі “Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” через електронні торги.

За його словами, специфіка продажу цінностей полягає в тому, що не завжи їх вартість залежить від ваги.

Додамо, 31 січня 2017 року вступив в силу наказ Мінфіну про початок пілотного проекту з продажу дорогоцінностей через онлайн-аукціон. Раніше реалізація цінностей з Держсховища відбувалась шляхом проведення публічних аукціонів, що, за словами В.Вишньова, зменшувало потенційну аудиторію учасників.

"Запуск нашого пілотного проекту дозволить спрямувати додаткові кошти від реалізації дорогоцінностей до державного бюджету. Експеримент триватиме до 1 липня 2017 року, тож, ми сподіваємось встигнути провести декілька хвиль торгів", - додав він.

За його словами, результати торгів покажуть, чи доцільне запровадження електронних аукціонів на постійній основі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр П.Петренко заявляв, що електронні торги арештованим майном принесли в держбюджет 200 млн грн.

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