Дороги на Киевщине чистят от снега 75 единиц техники - ОВА

По состоянию на утро 24 ноября на дорогах Киевщины работает 75 единиц техники для расчистки дорог государственного значения и автодорог общего пользования местного значения. Всего к работам привлечены 97 работников, сообщили в Киевской ОВА, передает УНН.

Детали

"В Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог государственного значения и автодорог общего пользования местного значения. По состоянию на утро 24 ноября на дорогах работает 75 единиц техники. Всего к работам привлечены 97 работников. Использовано 957 тонн песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна", - сообщили в ОГА.

Отмечается, что проезд по дорогам в области обеспечен.

Напомним

В Украине сегодня ожидается на западе и севере - снег и гололедица с температурой до -8°, тогда как на юге - дождь и до +16°.