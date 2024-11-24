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Дороги на Киевщине чистят от снега 75 единиц техники - ОВА

Дороги на Киевщине чистят от снега 75 единиц техники - ОВА

Киев  •  УНН

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На дорогах Киевской области работает 75 единиц техники и 97 работников для расчистки снега. Использовано 957 тонн песчано-соляной смеси, проезд по дорогам обеспечен.

По состоянию на утро 24 ноября на дорогах Киевщины работает 75 единиц техники для расчистки дорог государственного значения и автодорог общего пользования местного значения. Всего к работам привлечены 97 работников, сообщили в Киевской ОВА, передает УНН.

Детали

"В Киевской области продолжается расчистка и противогололедная обработка дорог государственного значения и автодорог общего пользования местного значения. По состоянию на утро 24 ноября на дорогах работает 75 единиц техники. Всего к работам привлечены 97 работников. Использовано 957 тонн песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна", - сообщили в ОГА.

Отмечается, что проезд по дорогам в области обеспечен.

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